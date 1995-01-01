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    PR-директор «Ростова»: «Задолженность по трансферу Мевли перед «Зенитом» полностью погашена»

    PR-директор «Ростова» Денис Штанько прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой донской клуб не выплатил «Зениту» 300 тысяч евро за аренду защитника Михи Мевли.

    «Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК «Зенит» полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены. «Ростов» и «Зенит» традиционно связывают хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке», – сказал Штанько.

    Тем временем, глава Палаты Российского футбольного союза по разрешению споров Виктор Березов заявил, что обращение «Зенита» будет рассмотрено.

    «Заявление от «Зенита» поступило. Рассмотрение этого вопроса будет, скорее всего, на следующей неделе», – подчеркнул Березов.

    Источник: «Чемпионат»

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