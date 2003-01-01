Де Йонг: «Я бы не постеснялся обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов»

ну да, деньги уплачены, контракты подписаны. теперь йонг можно и не бояться, в отличие от лигта, обыграть свой будущий клуб)))
Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг порассуждал о возможной встрече с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов.
«Я думал о таком сценарии. Это был бы особенный момент, но в то же время для меня не важно, против кого мы играем. Пока я игрок «Аякса», я хочу, чтобы победил «Аякс». Я бы не постеснялся обыграть «Барселону» точно также, как мы обыграли «Реал», – сказал де Йонг.
- Летом голландец перейдет в «Барселону».
- Каталонский клуб заплатил за де Йонга 75 миллионов евро.
- В 1/2 финала ЛЧ «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Барселона» – с «Ливерпулем».