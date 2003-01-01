Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Де Йонг: «Я бы не постеснялся обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг порассуждал о возможной встрече с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов.

    «Я думал о таком сценарии. Это был бы особенный момент, но в то же время для меня не важно, против кого мы играем. Пока я игрок «Аякса», я хочу, чтобы победил «Аякс». Я бы не постеснялся обыграть «Барселону» точно также, как мы обыграли «Реал», – сказал де Йонг.

    • Летом голландец перейдет в «Барселону».
    • Каталонский клуб заплатил за де Йонга 75 миллионов евро.
    • В 1/2 финала ЛЧ «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Барселона» – с «Ливерпулем».

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +830

      SarJr 24 минуты назад

      ну да, деньги уплачены, контракты подписаны. теперь йонг можно и не бояться, в отличие от лигта, обыграть свой будущий клуб)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      professor13 47 минут назад

      Голландцы молодцы,по делу топов выбили и игра у них красивая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7632

      DeStar > professor13 26 минут назад

      плюсую, давно не видел такого слаженного коллектива, вот правда, давно, ни от реала ни от барсы, когда последняя даже треблы брала, ливерпуль только под сраку им дать сможет
      Но барса может их пройти, если заставит играть в СВОЙ футбол. Если аякс все же будет диктовать матчи то барса поедет домой

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru