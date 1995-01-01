Влашич: «С «Локомотивом» точно будет непростая игра»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 24 тура чемпионата России против «Локомотива» поделился ожиданиями от игры.

«Это точно будет непростая игра. В прошедшем туре также был сложный матч против «Оренбурга», в котором мы не смогли добиться нужного результата. Теперь нас ждет очень важная игра с «Локомотивом», в которой нужно постараться победить», – заявил хорват.