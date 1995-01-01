Влашич: «С «Локомотивом» точно будет непростая игра»

так уж давайте зажгите огонь в глазах!! ждем только победы... аякс вам пример для подражания ....
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 24 тура чемпионата России против «Локомотива» поделился ожиданиями от игры.
«Это точно будет непростая игра. В прошедшем туре также был сложный матч против «Оренбурга», в котором мы не смогли добиться нужного результата. Теперь нас ждет очень важная игра с «Локомотивом», в которой нужно постараться победить», – заявил хорват.
- В этом сезоне Влашич сыграл в 26 матчах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
- Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится 20 апреля в 19:00 по московскому времени.