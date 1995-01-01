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    Влашич: «С Локомотивом точно будет непростая игра»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 24 тура чемпионата России против «Локомотива» поделился ожиданиями от игры.

    «Это точно будет непростая игра. В прошедшем туре также был сложный матч против «Оренбурга», в котором мы не смогли добиться нужного результата. Теперь нас ждет очень важная игра с «Локомотивом», в которой нужно постараться победить», – заявил хорват.

    • В этом сезоне Влашич сыграл в 26 матчах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
    • Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится 20 апреля в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4113

      84aivengo 59 минут назад

      так уж давайте зажгите огонь в глазах!! ждем только победы... аякс вам пример для подражания ....

      0
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      Рейтинг: +711

      Mirak92 > 84aivengo 34 минуты назад

      ЦСКА строющая,самая молодая команда в текущем розыгрыше лч.и показывает отличные матчи.аякс с финансами,кони с 10 лямами состав подобрали.на кого еще и подражать надо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +69126

      Рубик Докоян 1 час назад

      Так и с Уфой и Оренбургом тоже были не простыми... Теперь на простые игры надеяться не стоит.

      1
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