9 заблокированных Лангле ударов – лучший показатель сезона в Лиге чемпионов

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

Защитник каталонцев Клеман Лангле заблокировал один удар соперника. Общее количество блоков француза в текущем розыгрыше составило девять. Это лучший показатель турнира на данный момент.

23-летний француз принял участие во всех 10-ти матчах команды Эрнесто Вальверде в соревновании.