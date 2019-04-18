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    9 заблокированных Лангле ударов – лучший показатель сезона в Лиге чемпионов

    «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Защитник каталонцев Клеман Лангле заблокировал один удар соперника. Общее количество блоков француза в текущем розыгрыше составило девять. Это лучший показатель турнира на данный момент.

    23-летний француз принял участие во всех 10-ти матчах команды Эрнесто Вальверде в соревновании.

    • Лангле перешел в каталонский клуб из «Севильи» в июле 2018 года за 36 миллионов евро.
    • В текущем сезоне провел 39 игр во всех турнирах и забил 1 гол.

    Источник: WhoScored

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    18.04.2019 23:39
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