9 заблокированных Лангле ударов – лучший показатель сезона в Лиге чемпионов

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.
Защитник каталонцев Клеман Лангле заблокировал один удар соперника. Общее количество блоков француза в текущем розыгрыше составило девять. Это лучший показатель турнира на данный момент.
23-летний француз принял участие во всех 10-ти матчах команды Эрнесто Вальверде в соревновании.
- Лангле перешел в каталонский клуб из «Севильи» в июле 2018 года за 36 миллионов евро.
- В текущем сезоне провел 39 игр во всех турнирах и забил 1 гол.