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    Президент «Ростова»: «Мы не топ-клуб. Топ-клуб должен регулярно выступать в Лиге чемпионов»

    Президент «Ростова» Артур Арутюнянц поделился мнением о статусе клуба.

    – Вы владеете 49% акций «Ростова». Были сомнения, когда брались за клуб?

    – Никаких сомнений не было. В то время «Ростов» был в тяжелой ситуации: большие долги, мало собственных игроков и реальные перспективы вылета в ФНЛ.

    Действительно не было альтернативных вариантов, поэтому мы, не задумываясь, заручившись поддержкой губернатора, взялись за то, чтобы сохранить «Ростов» и начать развитие клуба.

    – С каким бюджетом команда РПЛ может бороться за еврокубки?

    – Конечно, деньги – один из ключевых факторов успеха в российском футболе.

    Но в любом случае помимо денег должны быть профессиональные тренеры, хорошие игроки, эффективная структура.

    Должны сойтись все звезды – это случилось с «Ростовом» в сезоне-2015/2016, когда команда взяла серебро.

    – Футбольный клуб в России может быть самоокупаемым?

    – Сейчас точно нет. В будущем – да, если изменится рыночная ситуация.

    Стабилизируются заработные платы футболистов, вырастет стоимость телеправ, а стадионы чемпионата мира перейдут во владение клубов.

    – Сейчас «Ростов» – это топ-клуб?

    – К сожалению, сегодня – нет. У топ-клуба должна быть современная инфраструктура, стабильное финансирование, сильный состав игроков и тренеров.

    В моем понимании топ-клуб должен регулярно выступать в Лиге чемпионов.

    Источник: Sport24

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