Президент «Ростова»: «Мы не топ-клуб. Топ-клуб должен регулярно выступать в Лиге чемпионов»

Президент «Ростова» Артур Арутюнянц поделился мнением о статусе клуба.

– Вы владеете 49% акций «Ростова». Были сомнения, когда брались за клуб?

– Никаких сомнений не было. В то время «Ростов» был в тяжелой ситуации: большие долги, мало собственных игроков и реальные перспективы вылета в ФНЛ.

Действительно не было альтернативных вариантов, поэтому мы, не задумываясь, заручившись поддержкой губернатора, взялись за то, чтобы сохранить «Ростов» и начать развитие клуба.

– С каким бюджетом команда РПЛ может бороться за еврокубки?

– Конечно, деньги – один из ключевых факторов успеха в российском футболе.

Но в любом случае помимо денег должны быть профессиональные тренеры, хорошие игроки, эффективная структура.

Должны сойтись все звезды – это случилось с «Ростовом» в сезоне-2015/2016, когда команда взяла серебро.

– Футбольный клуб в России может быть самоокупаемым?

– Сейчас точно нет. В будущем – да, если изменится рыночная ситуация.

Стабилизируются заработные платы футболистов, вырастет стоимость телеправ, а стадионы чемпионата мира перейдут во владение клубов.

– Сейчас «Ростов» – это топ-клуб?

– К сожалению, сегодня – нет. У топ-клуба должна быть современная инфраструктура, стабильное финансирование, сильный состав игроков и тренеров.

В моем понимании топ-клуб должен регулярно выступать в Лиге чемпионов.