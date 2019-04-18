Президент «Ростова»: «Мы не топ-клуб. Топ-клуб должен регулярно выступать в Лиге чемпионов»

Президент «Ростова» Артур Арутюнянц поделился мнением о статусе клуба.
– Вы владеете 49% акций «Ростова». Были сомнения, когда брались за клуб?
– Никаких сомнений не было. В то время «Ростов» был в тяжелой ситуации: большие долги, мало собственных игроков и реальные перспективы вылета в ФНЛ.
Действительно не было альтернативных вариантов, поэтому мы, не задумываясь, заручившись поддержкой губернатора, взялись за то, чтобы сохранить «Ростов» и начать развитие клуба.
– С каким бюджетом команда РПЛ может бороться за еврокубки?
– Конечно, деньги – один из ключевых факторов успеха в российском футболе.
Но в любом случае помимо денег должны быть профессиональные тренеры, хорошие игроки, эффективная структура.
Должны сойтись все звезды – это случилось с «Ростовом» в сезоне-2015/2016, когда команда взяла серебро.
– Футбольный клуб в России может быть самоокупаемым?
– Сейчас точно нет. В будущем – да, если изменится рыночная ситуация.
Стабилизируются заработные платы футболистов, вырастет стоимость телеправ, а стадионы чемпионата мира перейдут во владение клубов.
– Сейчас «Ростов» – это топ-клуб?
– К сожалению, сегодня – нет. У топ-клуба должна быть современная инфраструктура, стабильное финансирование, сильный состав игроков и тренеров.
В моем понимании топ-клуб должен регулярно выступать в Лиге чемпионов.
- Команда Валерия Карпина занимает 4 место в турнирной таблице, на 1 очко отставая от «Спартака».