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    Алексей Миранчук – перед матчем с ЦСКА: «Локомотив» хочет попасть в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал интервью перед игрой 24-го тура РПЛ с ЦСКА.

    – Какие ожидания от ЦСКА?

    – Интересная и важная игра. Настраиваемся очень серьезно. Ждем поддержку болельщиков и надеемся на положительный результат.

    Всегда нужно настраиваться на победу, а там игра уже покажет. Все от нас зависит, все понимают важность финишного отрезка. Хотим попасть в Лигу чемпионов.

    Московские клубы встретятся 20-го апреля на «РЖД Арене». Действующий чемпион занимает второе место в турнирной таблице, с 42-мя очками отставая от «Зенита» на шесть. У команды Виктора Гончаренко 40 баллов и четвертая строчка.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Локомотива»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +599

      трениришко 4 минуты назад

      там надо хотеть играть, а не попасть

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      Рейтинг: +5284

      Skull_Boy 19 минут назад

      Да видели мы как вы в ЛЧ якобы играете, где даже второй состав Шальке не по зубам, полумертвый Галатасарай, а Порту вообще космос, ФНл ближе гораздо, вот там раскроетесь голеадоры хреновы

      0
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      Рейтинг: +1633

      I_R_O_N_M_A_N 25 минут назад

      Ага попасть в ЛЧ, чтобы опять занять последнее место в одной из слабейших групп...
      Уж лучше Зенит, Краснодар и ЦСКА - единственные команды которые достойно играют в Европе в последние годы...
      Да и уже наконец хочется посмотреть на Краснодар в ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +10184

      bset 29 минут назад

      Давайте оставим ЛЧ профессионалам. Зенит, ЦСКА и у Краснодара еще есть какие-то шансы. Больше непонятно, кто сможет показать хоть что-то там.

      1
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      Рейтинг: +4259

      prezent2017 32 минуты назад

      Скорее есть шанс попасть в сожители к Кокорину.

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      Рейтинг: +1030

      Axe111 39 минут назад

      Какая лч...боже!!!!! НЕ НАДО ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОР

      1
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      Рейтинг: +6440

      Serjoga 47 минут назад

      Все хотят в ЛЧ! Но все зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

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