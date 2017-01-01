Алексей Миранчук – перед матчем с ЦСКА: «Локомотив» хочет попасть в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал интервью перед игрой 24-го тура РПЛ с ЦСКА.

– Какие ожидания от ЦСКА?

– Интересная и важная игра. Настраиваемся очень серьезно. Ждем поддержку болельщиков и надеемся на положительный результат.

Всегда нужно настраиваться на победу, а там игра уже покажет. Все от нас зависит, все понимают важность финишного отрезка. Хотим попасть в Лигу чемпионов.

Московские клубы встретятся 20-го апреля на «РЖД Арене». Действующий чемпион занимает второе место в турнирной таблице, с 42-мя очками отставая от «Зенита» на шесть. У команды Виктора Гончаренко 40 баллов и четвертая строчка.