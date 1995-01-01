Влашич: «Кумир детства – Роналдиньо. Он играл хорошо и всегда с улыбкой»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто в детстве был для него примером для подражания в обычной жизни и на футбольном поле.

«Кумир детства? Мой старший брат. Он всегда был таким большим и сильным, и я всегда надеялся, что когда вырасту, буду как он. Но я вырос немного меньше его. Он какой-то гигант.

Футбольный кумир в детстве? Роналдиньо. Он так хорошо играл в футбол и всегда играл с улыбкой.

Его все любят. Он привносил радость в футбол, и все его за это уважали», – сказал Влашич.