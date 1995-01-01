Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Влашич: «Кумир детства – Роналдиньо. Он играл хорошо и всегда с улыбкой»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто в детстве был для него примером для подражания в обычной жизни и на футбольном поле.

    «Кумир детства? Мой старший брат. Он всегда был таким большим и сильным, и я всегда надеялся, что когда вырасту, буду как он. Но я вырос немного меньше его. Он какой-то гигант.

    Футбольный кумир в детстве? Роналдиньо. Он так хорошо играл в футбол и всегда играл с улыбкой.

    Его все любят. Он привносил радость в футбол, и все его за это уважали», – сказал Влашич.

    • Влашич перешел в армейский клуб из «Эвертона» летом 2018 года на правах годичной аренды.
    • В текущем сезоне 21-летний хорват провел за москвичей 26 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru