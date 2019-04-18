Президент «Ростова» – о лимите: «10+15 в заявке – это идеальная модель, в которой россияне смогут прогрессировать»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказал негативное отношение к лимиту на легионеров в нынешнем виде.

В настоящее время в РПЛ действует формула «шесть легионеров плюс пять россиян на поле».

«Как отношусь к лимиту в его нынешнем виде? Негативно. Лимит должен быть в заявке. Здоровая конкуренция стабилизирует зарплаты футболистов. Ведь проблема заработных плат игроков с российским паспортом заключается именно в лимите.

10 иностранцев и 15 россиян в заявке – это идеальная модель, в которой россияне смогут прогрессировать и адекватно конкурировать за место в составе», – сказал Арутюнянц.

Ранее стало известно, с сезона 2020/21 лимит будет не на поле, а в заявке. Предположительно, клубы РПЛ смогут заявлять на сезон семь или восемь иностранных футболистов.