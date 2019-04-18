Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Президент «Ростова» – о лимите: «10+15 в заявке – это идеальная модель, в которой россияне смогут прогрессировать»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказал негативное отношение к лимиту на легионеров в нынешнем виде.

    В настоящее время в РПЛ действует формула «шесть легионеров плюс пять россиян на поле».

    «Как отношусь к лимиту в его нынешнем виде? Негативно. Лимит должен быть в заявке. Здоровая конкуренция стабилизирует зарплаты футболистов. Ведь проблема заработных плат игроков с российским паспортом заключается именно в лимите.

    10 иностранцев и 15 россиян в заявке – это идеальная модель, в которой россияне смогут прогрессировать и адекватно конкурировать за место в составе», – сказал Арутюнянц.

    Ранее стало известно, с сезона 2020/21 лимит будет не на поле, а в заявке. Предположительно, клубы РПЛ смогут заявлять на сезон семь или восемь иностранных футболистов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru