Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Это и твой праздник массимо. Ты красно белый как не крути...
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполняется 97 лет.
«С днем рождения, «Спартак», к твоему 97-летию!» – написал итальянец в инстаграме.
- Специалист возглавлял москвичей с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- В 2017 году Каррера впервые привел «Спартак» к чемпионству за 16 лет и завоевал с командой первый в ее истории Суперкубок России.