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    Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполняется 97 лет.

    «С днем рождения, «Спартак», к твоему 97-летию!» – написал итальянец в инстаграме.

    • Специалист возглавлял москвичей с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • В 2017 году Каррера впервые привел «Спартак» к чемпионству за 16 лет и завоевал с командой первый в ее истории Суперкубок России.

    text

    Публикация от text (@massimocarrera_official)

    Источник: Инстаграм Массимо Карреры

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