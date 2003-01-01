Ван Дейк: «Как остановить Месси? Я не знаю, посмотрим»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

В среду красные победили «Порту» (4:1, первая игра – 2:0) в ответном четвертьфинальном матче и теперь встретятся с «Барселоной».

«Как планирую остановить Месси? Я не знаю, посмотрим. Это будет отличный матч для всех нас. Естественно, мы очень рады снова оказаться в полуфинале, и это единственное, что я могу сказать.

Речь идет о том, чтобы делать все вместе и никогда не играть один в один. Конечно, против конкретного нападающего не буду действовать только я. Мы все всегда против каждого, и я думаю, что это единственный способ хорошо обороняться.

Это [остановить Месси] будет очень тяжело, думаю, он лучший игрок в мире. Но мы посмотрим.

Мы вышли в полуфинал, встретимся с «Барселоной». Вы можете предположить, что я не слишком много думаю об этом. Но я очень рад тому факту, что мы играем против них.

В воскресенье мы играем с «Кардиффом». И когда я проснусь завтра, в моих мыслях на 100% будет это, а не наш матч с «Барселоной». Я с нетерпением жду этого, но не сейчас», – сказал ван Дейк.