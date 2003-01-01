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    Ван Дейк: «Как остановить Месси? Я не знаю, посмотрим»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

    В среду красные победили «Порту» (4:1, первая игра – 2:0) в ответном четвертьфинальном матче и теперь встретятся с «Барселоной».

    «Как планирую остановить Месси? Я не знаю, посмотрим. Это будет отличный матч для всех нас. Естественно, мы очень рады снова оказаться в полуфинале, и это единственное, что я могу сказать.

    Речь идет о том, чтобы делать все вместе и никогда не играть один в один. Конечно, против конкретного нападающего не буду действовать только я. Мы все всегда против каждого, и я думаю, что это единственный способ хорошо обороняться.

    Это [остановить Месси] будет очень тяжело, думаю, он лучший игрок в мире. Но мы посмотрим.

    Мы вышли в полуфинал, встретимся с «Барселоной». Вы можете предположить, что я не слишком много думаю об этом. Но я очень рад тому факту, что мы играем против них.

    В воскресенье мы играем с «Кардиффом». И когда я проснусь завтра, в моих мыслях на 100% будет это, а не наш матч с «Барселоной». Я с нетерпением жду этого, но не сейчас», – сказал ван Дейк.

    • Полуфинальные игры Лиги чемпионов пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Первую встречу «Ливерпуль» проведет в гостях.
    • Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в этой Лиге чемпионов забил 10 мячей и сделал три голевых передачи.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +814

      SarJr 2 минуты назад

      Попроси конспект с первого матча у смолла. Там у него это получилось, грязно, не по спортивному, но получилось

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