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    Семак: «Психологически сложно все время находиться на первом месте»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24-го тура с «Краснодаром» заявил, что команда испытывает некоторое давление, так как идет во главе турнирной таблицы. Специалист подчеркнул, что петербуржцам сложно достаются победы.

    – Практически каждый тур преследователь меняется. Вас это интересует, или вы вниз не смотрите?

    – Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте. Догонять всегда проще.

    У нас достаточно сложный календарь – три матча с конкурентами на выезде. Определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели, несмотря на то, кто на втором месте.

    • Игра «Краснодар» – «Зенит» пройдет в субботу, 20 апреля, и начнется в 21:00 по московскому времени.
    • В турнирной таблице петербургский клуб опережает краснодарцев и «Локомотив» на шесть очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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