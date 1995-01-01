Семак: «Психологически сложно все время находиться на первом месте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24-го тура с «Краснодаром» заявил, что команда испытывает некоторое давление, так как идет во главе турнирной таблицы. Специалист подчеркнул, что петербуржцам сложно достаются победы.

– Практически каждый тур преследователь меняется. Вас это интересует, или вы вниз не смотрите?

– Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте. Догонять всегда проще.

У нас достаточно сложный календарь – три матча с конкурентами на выезде. Определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели, несмотря на то, кто на втором месте.