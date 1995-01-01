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    Мбаппе затруднился сделать выбор между Роналду и Месси

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, кого бы он взял в свою команду – Криштиану Роналду («Ювентус») или Лионеля Месси («Барселона»).

    «Я бы завершил карьеру и выбрал обоих, чтобы иметь уверенность, что команда точно победит! Я мог бы выбрать одного, но это, очевидно, ударит по другому. Нельзя очернять одного из этих двух монстров. Выбор в пользу одного из них был бы оскорблением для всего того, чего достиг другой. Когда я был моложе, каждый год менял свой выбор, хотя признаюсь, что чаще выбирал Роналду. Но теперь, когда вырос, я не так уверен», – сказал Мбаппе.

    • 34-летний Роналду и 31-летний Месси в течение карьеры выиграли по пять «Золотых мячей».
    • На сегодняшний день в активе обоих футболистов одинаковое количество голов в клубной карьере – 597.

    Источник: Goal.com

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