Кейн: «О, боже мой! Я люблю вас, парни!»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн отреагировал на выход своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«О, боже мой! Я люблю вас, парни!» – написал футболист в своем твиттере, прикрепив видео с трансляцией матча против «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» стал полуфиналистом ЛЧ благодаря правилу выездного гола.

В первой игре столичная команда выиграла 1:0, но в ответной встрече сильнее были манкунианцы – 4:3.

Кейн пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа.

В 1/2 финала турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».