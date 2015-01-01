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    Кейн: «О, боже мой! Я люблю вас, парни!»

    Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн отреагировал на выход своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «О, боже мой! Я люблю вас, парни!» – написал футболист в своем твиттере, прикрепив видео с трансляцией матча против «Манчестер Сити».

    • «Тоттенхэм» стал полуфиналистом ЛЧ благодаря правилу выездного гола.
    • В первой игре столичная команда выиграла 1:0, но в ответной встрече сильнее были манкунианцы – 4:3.
    • Кейн пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа.
    • В 1/2 финала турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».

    Источник: твиттер Харри Кейна

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