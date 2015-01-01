Кейн: «О, боже мой! Я люблю вас, парни!»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн отреагировал на выход своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«О, боже мой! Я люблю вас, парни!» – написал футболист в своем твиттере, прикрепив видео с трансляцией матча против «Манчестер Сити».
- «Тоттенхэм» стал полуфиналистом ЛЧ благодаря правилу выездного гола.
- В первой игре столичная команда выиграла 1:0, но в ответной встрече сильнее были манкунианцы – 4:3.
- Кейн пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа.
- В 1/2 финала турнира «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом».
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— Harry Kane (@HKane) 17 апреля 2019 г.