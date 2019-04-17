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    Сон дважды забил «Манчестер Сити» и установил рекорд по голам среди игроков из Азии

    «Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2, первый тайм).

    Форвард гостей Сон Хын-Мин забил два гола, это 11-й и 12-й мячи футболиста в Лиге чемпионов. Он установил рекорд по количеству голов в этом турнире среди игроков из Азии.

    • Сон – гражданин Южной Кореи.
    • Он перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «Байера».
    • В текущем розыгрыше Лиги чемпионов футболист сыграл в десяти матчах и забил четыре гола.

    Источник: Squawka

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    17.04.2019 22:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +69327

      Рубик Докоян 24 минуты назад

      Сон может отправить "горожан" в летаргический сон до следующего розыгрыша ЛЧ.

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    sv1969
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    Chernyi Lis
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    #3
    Zenit-84
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    #5
    Рубик Докоян
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