Сон дважды забил «Манчестер Сити» и установил рекорд по голам среди игроков из Азии

Сон может отправить "горожан" в летаргический сон до следующего розыгрыша ЛЧ.
«Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2, первый тайм).
Форвард гостей Сон Хын-Мин забил два гола, это 11-й и 12-й мячи футболиста в Лиге чемпионов. Он установил рекорд по количеству голов в этом турнире среди игроков из Азии.
- Сон – гражданин Южной Кореи.
- Он перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «Байера».
- В текущем розыгрыше Лиги чемпионов футболист сыграл в десяти матчах и забил четыре гола.