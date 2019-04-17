Сон дважды забил «Манчестер Сити» и установил рекорд по голам среди игроков из Азии

«Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2, первый тайм).

Форвард гостей Сон Хын-Мин забил два гола, это 11-й и 12-й мячи футболиста в Лиге чемпионов. Он установил рекорд по количеству голов в этом турнире среди игроков из Азии.