В Москве представили первый в России учебник по футболу. Его редактором стал Акинфеев

Сегодня в рамках Московского международного салона образования состоялась презентация линии учебников по футболу. Ее титульным редактором стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Свою работу я оценить не могу, я всего лишь один из редакторов, редактировал какие-то моменты. Признаюсь честно, было интересно по одной простой причине: если бы в моем детстве был такой учебник, это был бы какой-то космос и, наверное, для меня было бы еще большее подспорье заниматься футболом.

Как именно я редактировал? Получал формат А4, это просто листовки, брал его с собой на сборы, смотрел всю эту историю. Мне пришлось как профессионалу взять ручку в руки и перечеркивать какие-то моменты. Никакой рутины не было. И даже в каком-то плане внутри я горжусь, что выбрали именно меня. Мне это очень приятно», – сказал Акинфеев.