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    В Москве представили первый в России учебник по футболу. Его редактором стал Акинфеев

    Сегодня в рамках Московского международного салона образования состоялась презентация линии учебников по футболу. Ее титульным редактором стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

    «Свою работу я оценить не могу, я всего лишь один из редакторов, редактировал какие-то моменты. Признаюсь честно, было интересно по одной простой причине: если бы в моем детстве был такой учебник, это был бы какой-то космос и, наверное, для меня было бы еще большее подспорье заниматься футболом.

    Как именно я редактировал? Получал формат А4, это просто листовки, брал его с собой на сборы, смотрел всю эту историю. Мне пришлось как профессионалу взять ручку в руки и перечеркивать какие-то моменты. Никакой рутины не было. И даже в каком-то плане внутри я горжусь, что выбрали именно меня. Мне это очень приятно», – сказал Акинфеев.

    • 33-летний вратарь – шестикратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА с ЦСКА и бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.
    • На профессиональном уровне Акинфеев провел 641 официальный матч.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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