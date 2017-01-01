Кокорин: «Речь прокурора заняла 37 секунд. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице»

За оскорбление такое можно еще одну статью вписывать в личное дело, они честно не только по главной статье могут идти, а они себе уже много каких проблем наделали, своим мажорным поведение
Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал решение суда отказать футболисту в освобождении.
«На пальцах посчитал, сколько заняла речь прокурора. Это 37 секунд! 37!
Понятно, что подставить можно каждого, отправить на это дело... Вон, охранник стоит у двери, он тоже может выступить.
Хочу каждому сказать. Можно работу потерять, но главное – себя не потерять. Главное, придя вечером домой, относиться к себе так, что этот день провел достойно.
Надеюсь, что прокурор, придя домой, будет доволен. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице», – сказал Кокорин по видеосвязи.
Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей