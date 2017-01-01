Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Кокорин: «Речь прокурора заняла 37 секунд. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал решение суда отказать футболисту в освобождении.

    «На пальцах посчитал, сколько заняла речь прокурора. Это 37 секунд! 37!

    Понятно, что подставить можно каждого, отправить на это дело... Вон, охранник стоит у двери, он тоже может выступить.

    Хочу каждому сказать. Можно работу потерять, но главное – себя не потерять. Главное, придя вечером домой, относиться к себе так, что этот день провел достойно.

    Надеюсь, что прокурор, придя домой, будет доволен. Наверное, он к этому шел по карьерной лестнице», – сказал Кокорин по видеосвязи.

    Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      Фанат Рубина 1 минуту назад

      За оскорбление такое можно еще одну статью вписывать в личное дело, они честно не только по главной статье могут идти, а они себе уже много каких проблем наделали, своим мажорным поведение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4243

      prezent2017 6 минут назад

      37 секунд - это значит, что сказать нечего. Увольнять надо такого прокурора, зря государственный хлеб жрет!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    69126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru