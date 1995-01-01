Бускетс: «Не думали о том, что три года не выходили в полуфинал»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал исход матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 (4:0 – общий) и вышли в полуфинал главного еврокубка впервые за три года.

«Мы три года не могли выйти в полуфинал, но мы не думали о плохом перед матчем. Мы знали, что добыли хороший результат на выезде, но дело еще не было сделано.

На заключительной стадии турнира мы сыграли на ноль – это крайне важно. Вся команда работает очень хорошо. Мы делаем так, чтобы соперникам было сложно атаковать нас. Надеемся, так будет и дальше», – заявил полузащитник.