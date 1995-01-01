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    Бускетс: «Не думали о том, что три года не выходили в полуфинал»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал исход матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 (4:0 – общий) и вышли в полуфинал главного еврокубка впервые за три года.

    «Мы три года не могли выйти в полуфинал, но мы не думали о плохом перед матчем. Мы знали, что добыли хороший результат на выезде, но дело еще не было сделано.

    На заключительной стадии турнира мы сыграли на ноль – это крайне важно. Вся команда работает очень хорошо. Мы делаем так, чтобы соперникам было сложно атаковать нас. Надеемся, так будет и дальше», – заявил полузащитник.

    • В полуфинале «Барселона» сыграет с победителем пары «Ливерпуль»«Порту».
    • Первый матч в Англии закончился со счетом 2:0 в пользу англичан.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +65679

      zigbert 6 минут назад

      В обороне есть еще пробелы. Над этим надо работать.

      1
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      Рейтинг: 0

      Stepawka23 10 минут назад

      Английский финал???? не ?? в лч возможно и в ле тоже возможно увидим английские противостояния в финалах

      0
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      Рейтинг: +69167

      Рубик Докоян 33 минуты назад

      В полуфинале с Ливером уже будет тяжелей сыграть не только на ноль. Но зато какой футбол мы все увидим.

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