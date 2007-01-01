Ловрен из-за болезни не вошел в заявку «Ливерпуля» на матч ЛЧ

Пусть выздоравливает, а в этой игре Ливер сделает нужный результат и без него.
Пресс-служба «Ливерпуля» объявила заявку на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против «Порту».
Вратарь: Алиссон, Миньоле, Келлехер
Защитники: ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александер-Арнолд
Полузащитники: Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шакири
Нападающие: Фирмино, Мане, Салах, Старридж, Ориги.
Защитник Деян Ловрен не вошел в число 23-х игроков Юргена Клоппа из-за болезни.
- Матч состоится завтра в Порту. Красные выиграли первый со счетом 2:0.