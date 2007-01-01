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    Ловрен из-за болезни не вошел в заявку «Ливерпуля» на матч ЛЧ

    Пресс-служба «Ливерпуля» объявила заявку на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против «Порту».

    Вратарь: Алиссон, Миньоле, Келлехер

    Защитники: ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александер-Арнолд

    Полузащитники: Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шакири

    Нападающие: Фирмино, Мане, Салах, Старридж, Ориги.

    Защитник Деян Ловрен не вошел в число 23-х игроков Юргена Клоппа из-за болезни.

    • Матч состоится завтра в Порту. Красные выиграли первый со счетом 2:0.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68959

      Рубик Докоян 14 минут назад

      Пусть выздоравливает, а в этой игре Ливер сделает нужный результат и без него.

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