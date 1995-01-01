Президент «Баварии»: «Я бы немедленно купил Мбаппе, будь у нас деньги на него»

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что у клуба нет средств на приобретение дорогих футболистов.

«Я бы немедленно подписал Мбаппе, это игрок мирового класса. Но у нас нет денег на его покупку.

В этом году «Бавария» определенно не будет тратить 100 миллионов евро на трансфер одного футболиста, но я должен признать, десять лет назад я не мог представить, что мы потратим 80 миллионов», – сказал Хенесс.