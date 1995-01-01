Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Президент «Баварии»: «Я бы немедленно купил Мбаппе, будь у нас деньги на него»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что у клуба нет средств на приобретение дорогих футболистов.

    «Я бы немедленно подписал Мбаппе, это игрок мирового класса. Но у нас нет денег на его покупку.

    В этом году «Бавария» определенно не будет тратить 100 миллионов евро на трансфер одного футболиста, но я должен признать, десять лет назад я не мог представить, что мы потратим 80 миллионов», – сказал Хенесс.

    • В марте мюнхенский клуб приобрел за 80 миллионов защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса.
    • Трансферная стоимость нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе составляет 200 миллионов евро.
    • В этом сезоне француз забил 33 гола в 39-ти матчах за парижан.

    Источник: Yahoo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +933

      Александр52 42 минуты назад

      Глупо !!! Игроки типа Мбомпе и он сам, это однодневки,такие же точно Юмтити и Дембеле в Барсе, и этого уже достаточно для полного списка лохотрона, есть просто рынок на дорогих , с завышенной ценой для лохов, а лохи кто (???), якобы акционеры, а за них принимают решения креативные спортивные директора (с личным интересом) , которые пилят бабки за спиной шейхов в ПСЖ с такими же продвинутыми спорт менеджерами, а футбольный мир стонет в экстазе и охает, а этот Мбампе офигивает от своей крутизны и чумеет и превращается в очередного Марко Балотелли . Ребята все эти современные французы, они одноразовые, да, они могут творить чудеса 1-2 сезона и всё, а потом получай Морсьяль, или Конте, всё выдохлись и сдохли, ровно 1-2 сезона. Я бы на месте маститых клубов, типа Барсы, отдавал предпочтение своим ребятам из Академии, пусть не то. но свои, родные и доморощенные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6183

      Cules2013 49 минут назад

      Ну-ну... как быстро у нас всё меняется. Ещё совсем недавно руководство Баварии говорило фу таким как ПСЖ или Сити, мы не такие, а теперь поняли, что без дорогих покупок ничего им не выиграть просто так, даже уже внутри Германии, то сразу запели по-другому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68959

      Рубик Докоян 1 час назад

      А кто бы его не купил, имея на деньги и отсутствие проблем по ФФП ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68784
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru