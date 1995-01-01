Президент «Баварии»: «Я бы немедленно купил Мбаппе, будь у нас деньги на него»

Глупо !!! Игроки типа Мбомпе и он сам, это однодневки,такие же точно Юмтити и Дембеле в Барсе, и этого уже достаточно для полного списка лохотрона, есть просто рынок на дорогих , с завышенной ценой для лохов, а лохи кто (???), якобы акционеры, а за них принимают решения креативные спортивные директора (с личным интересом) , которые пилят бабки за спиной шейхов в ПСЖ с такими же продвинутыми спорт менеджерами, а футбольный мир стонет в экстазе и охает, а этот Мбампе офигивает от своей крутизны и чумеет и превращается в очередного Марко Балотелли . Ребята все эти современные французы, они одноразовые, да, они могут творить чудеса 1-2 сезона и всё, а потом получай Морсьяль, или Конте, всё выдохлись и сдохли, ровно 1-2 сезона. Я бы на месте маститых клубов, типа Барсы, отдавал предпочтение своим ребятам из Академии, пусть не то. но свои, родные и доморощенные.
Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что у клуба нет средств на приобретение дорогих футболистов.
«Я бы немедленно подписал Мбаппе, это игрок мирового класса. Но у нас нет денег на его покупку.
В этом году «Бавария» определенно не будет тратить 100 миллионов евро на трансфер одного футболиста, но я должен признать, десять лет назад я не мог представить, что мы потратим 80 миллионов», – сказал Хенесс.
- В марте мюнхенский клуб приобрел за 80 миллионов защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса.
- Трансферная стоимость нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе составляет 200 миллионов евро.
- В этом сезоне француз забил 33 гола в 39-ти матчах за парижан.