Карпин: «Без понятия, сколько мне нужно времени, чтобы поставить команде атакующий футбол»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не дал ответа на вопрос, за какой срок он сможет поставить команде атакующий футбол. Специалист подчеркнул, что на это влияют множество факторов.

– Ваш спартаковский оппонент, Олег Кононов, говорил, что для постановки своего, атакующего, футбола ему достаточно четырех месяцев. Вам достаточно такого времени, чтобы поставить игру, которую хотите видеть?

– Тут очень много нюансов. Оборону всегда легче отлаживать, чем атаку, на это уходит меньший срок. Вы вот упомянули, что у нас пять новичков вышло, но, к сожалению, не все они появились в начале сборов, кто-то вообще только в конце февраля. И в целом коллектив в нынешнем виде тогда же.

– Сколько же вам требуется, чтобы поставить атакующий футбол?

– Без понятия. Зависит от игроков, от их уровня – словом, от многих факторов. Поэтому говорить, что за столько времени я сделаю то-то и то-то, не стану. Это звучало бы, наверное, немного неправильно.

– На пресс-конференции вы спокойно отреагировали на вопрос об «автобусе». Вы стали настолько циничны по сравнению со спартаковскими временами?

– Нет. Дело не во мне, а в команде. В «Спартаке» считал, что исторически этот клуб не может играть иначе. Как, например, не может проповедовать оборонительную тактику «Барселона» – каталонцы всегда стремятся владеть мячом. «Спартак» во все времена много атаковал.

– Как вы назовете футбол, который должен демонстрировать «Ростов»?

– Есть модное слово, любой тренер его использует – сбалансированный.

– А как это расшифровать?

– Чтобы хорошо оборонялись и здорово атаковали. Много забивали и мало пропускали.