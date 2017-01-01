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    Из-за перекупщиков на игру «Ростов» – «Спартак» не смогли попасть 1500 человек

    «Ростов» предостерег своих болельщиков от приобретения билетов на домашние матчи с рук.

    В заявлении ростовчан сказано, что из-за перекупщиков игру 23-го тура РПЛ со «Спартаком» не смогли посетить 1,5 тысячи человек.

    «Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что ФК «Ростов» категорически против деятельности перекупщиков билетов. Из-за их мошеннических действий 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком».

    Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.

    Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем убедительно рекомендуем вам покупать билеты только на официальном сайте клуба, а также в кассах стадионов «Ростов Арена», «Олимп-2», фан-шопе в ТРЦ «Горизонт» и в магазине ООО «Крипт», – говорится в сообщении на официальном сайте желто-синих.

    • После 23-х туров «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице. Он отстает от «Спартака», идущим пятым, на одно очко.
    • Следующую встречу на своем поле ростовчане проведут 24 апреля против «Локомотива».

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4224

      prezent2017 17 минут назад

      Ростов-папа в своем амплуа. Жди Зенит...

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