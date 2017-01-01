Из-за перекупщиков на игру «Ростов» – «Спартак» не смогли попасть 1500 человек

«Ростов» предостерег своих болельщиков от приобретения билетов на домашние матчи с рук.

В заявлении ростовчан сказано, что из-за перекупщиков игру 23-го тура РПЛ со «Спартаком» не смогли посетить 1,5 тысячи человек.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем вам, что ФК «Ростов» категорически против деятельности перекупщиков билетов. Из-за их мошеннических действий 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком».

Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы.

Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем убедительно рекомендуем вам покупать билеты только на официальном сайте клуба, а также в кассах стадионов «Ростов Арена», «Олимп-2», фан-шопе в ТРЦ «Горизонт» и в магазине ООО «Крипт», – говорится в сообщении на официальном сайте желто-синих.