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    Карпин: «Не жалею, что отказался идти в «Спартак»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подчеркнул, что не сомневается в правильности своего решения остаться в ростовском клубе, несмотря не интерес «Спартака».

    По информации СМИ, красно-белые вели переговоры с Карпиным в октябре 2018 года после увольнения Массимо Карреры, но его не устроили предложенные условия.

    – Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в «Спартак» после поступившего предложения?

    – Нет, конечно.

    • 50-летний специалист уже возглавлял московскую команду с 2009-го по 2014 год (с шестимесячным перерывом в 2012 году).
    • Карпин дважды выиграл со «Спартаком» серебряные медали РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии17
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      Рейтинг: +288

      Alejandrrro 8 минут назад

      Нормальный тренер в Спартак не пойдёт с таким отношением к тренерам

      0
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      Рейтинг: +4099

      BRO_football 10 минут назад

      Карпин всё правильно сделал. А то болельщики Спартака при первом же удобном случае закидали бы его говном, как это было с Каррерой, и как это сейчас есть с Кононовым.

      0
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      Рейтинг: +8861

      slavutiq70 > BRO_football 4 минуты назад

      Карреру болелы как раз говном не закидывали,,,,90% а то больше за него были,,,,,

      0
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      Рейтинг: +483

      Genz 15 минут назад

      В Spartaque играют одни мажоры они причёске занимают столько времени сколько и тренировке

      0
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      Рейтинг: +480

      Фанат Рубина 17 минут назад

      Валера в очень хорошую сторону изменился, стал хорошим тренером, раньше этого было нельзя а сейчас топ он

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      Рейтинг: +4224

      prezent2017 23 минуты назад

      Валера знает где у нас гадюшник.

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      Рейтинг: +65427

      zigbert 25 минут назад

      Это хорошо когда человек удовлетворен своей работой.

      0
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      Рейтинг: -5203

      пьяныйхоровод 40 минут назад

      Валера, верим .

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      Рейтинг: +10140

      bset 41 минуту назад

      Если еще и сезон выше Спартака закончат, то Карпин вообще довольный будет ходить. Одним словом, успехов! Самый успешный тренер за последние годы до Карреры. Даже обидно, что после нескольких сезонов с серебром не дали поработать и взять золото.

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      Рейтинг: +142

      Иван_Невский 45 минут назад

      это один вопрос- один овет.
      главное какие итоги сезона , и Карпину удачи с Ростовом!
      а вот если с Ростовом получится, можно и про Спартак с ним говорит.
      ( полностью вью прочитал.)

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      Рейтинг: +19008

      gol_kak_sokol 47 минут назад

      Под боком у Канделаки твое место, флюгер.

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