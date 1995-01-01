Карпин: «Не жалею, что отказался идти в «Спартак»

Нормальный тренер в Спартак не пойдёт с таким отношением к тренерам
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подчеркнул, что не сомневается в правильности своего решения остаться в ростовском клубе, несмотря не интерес «Спартака».
По информации СМИ, красно-белые вели переговоры с Карпиным в октябре 2018 года после увольнения Массимо Карреры, но его не устроили предложенные условия.
– Был хотя бы один момент, когда вы пожалели о своем решении не идти в «Спартак» после поступившего предложения?
– Нет, конечно.
- 50-летний специалист уже возглавлял московскую команду с 2009-го по 2014 год (с шестимесячным перерывом в 2012 году).
- Карпин дважды выиграл со «Спартаком» серебряные медали РПЛ.