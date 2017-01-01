Карпин: «Понимаю, как играет «Спартак». Но зачем мне объяснять? Это работа аналитиков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что понимает, в какой футбол играет «Спартак» в данный момент.

В воскресенье, 14 апреля, ростовчане победили красно-белых в матче 23-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Карпин ранее возглавлял московскую команду.

– Вы сказали, что «Спартак» выглядит не так, как при Каррере. При этом в понедельник ваш коллега и бывший партнер по сборной России Игорь Шалимов заметил, что не понимает, как сейчас играют красно-белые. А вы понимаете?

– Да. Причем нельзя сказать, что «Спартак» всегда одинаков: в матчах с «Ахматом» и ЦСКА футбол москвичей оказался совершенно разным.

– Но что же у «Спартака» главное?

– Мне зачем объяснять? Главное, довести это до своих футболистов, а не оглашать на всю страну. Подобное – работа аналитиков, блогеров.

После 23-х туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на 12 очков. «Ростов» идет следом, имея в активе на одно очко меньше.