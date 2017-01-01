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    Карпин: «Понимаю, как играет «Спартак». Но зачем мне объяснять? Это работа аналитиков»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что понимает, в какой футбол играет «Спартак» в данный момент.

    В воскресенье, 14 апреля, ростовчане победили красно-белых в матче 23-го тура РПЛ со счетом 2:1.

    Карпин ранее возглавлял московскую команду.

    – Вы сказали, что «Спартак» выглядит не так, как при Каррере. При этом в понедельник ваш коллега и бывший партнер по сборной России Игорь Шалимов заметил, что не понимает, как сейчас играют красно-белые. А вы понимаете?

    – Да. Причем нельзя сказать, что «Спартак» всегда одинаков: в матчах с «Ахматом» и ЦСКА футбол москвичей оказался совершенно разным.

    – Но что же у «Спартака» главное?

    – Мне зачем объяснять? Главное, довести это до своих футболистов, а не оглашать на всю страну. Подобное – работа аналитиков, блогеров.

    После 23-х туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на 12 очков. «Ростов» идет следом, имея в активе на одно очко меньше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3069

      Агасфер 30 минут назад

      Как бы "Спартак" не играл,лишь бы он не побеждал?

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