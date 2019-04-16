Маркизио: «Нотр-Дам де Пари поврежден, но победил. Пожарные – герои этого страшного момента»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Футболист отметил действия пожарных, ликвидировавших огонь.

«Мы смотрим в новый день с новой надеждой, потому что он воскрес из пепла. Нотр-Дам поврежден, но победил. И победили пожарные – герои этого страшного момента», – написал итальянец в инстаграме.

Нотр-Дам де Пари загорелся вечером в понедельник, 15 апреля. В результате пожара рухнул шпиль собора.

Спасатели сохранили структуру исторического здания и уберегли от пламени великие христианские реликвии – терновый венец и часть креста, с которого был снят Иисус.