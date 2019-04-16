Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Маркизио: «Нотр-Дам де Пари поврежден, но победил. Пожарные – герои этого страшного момента»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери. Футболист отметил действия пожарных, ликвидировавших огонь.

    «Мы смотрим в новый день с новой надеждой, потому что он воскрес из пепла. Нотр-Дам поврежден, но победил. И победили пожарные – герои этого страшного момента», – написал итальянец в инстаграме.

    • Нотр-Дам де Пари загорелся вечером в понедельник, 15 апреля. В результате пожара рухнул шпиль собора.
    • Спасатели сохранили структуру исторического здания и уберегли от пламени великие христианские реликвии – терновый венец и часть креста, с которого был снят Иисус.

    text

    Публикация от text (@marchisiocla8)

    Источник: Инстаграм Клаудио Маркизио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +797

      Миша13 1 минуту назад

      Балласт который разговаривает за большие деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1473

      neveldomha 10 минут назад

      Есть ли хоть в одном другом клубе пресс-секретарь с такой зарплатой, как у Клаудио?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68784
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru