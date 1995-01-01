«Енисей»: «Мы придумали, что подарить «Спартаку» на день рождения»

«Енисей» накануне матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» в твиттере сообщил, что приготовил подарок на день рождения красно-белым.

18 апреля московскому клубу исполнится 97-лет.

«У «Спартака» 20 апреля день рождения. На следующий день у нас с ними матч. Мы придумали что подарить москвичам, а вот кому вручить?» – говорится в сообщении.

«Ошибка: сам день рождения 18-го, а празднование 20 апреля. Подарок мы все равно привезем!» – позже исправилась пресс-служба красноярцев.