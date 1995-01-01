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    «Енисей»: «Мы придумали, что подарить «Спартаку» на день рождения»

    «Енисей» накануне матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» в твиттере сообщил, что приготовил подарок на день рождения красно-белым.

    18 апреля московскому клубу исполнится 97-лет.

    «У «Спартака» 20 апреля день рождения. На следующий день у нас с ними матч. Мы придумали что подарить москвичам, а вот кому вручить?» – говорится в сообщении.

    «Ошибка: сам день рождения 18-го, а празднование 20 апреля. Подарок мы все равно привезем!» – позже исправилась пресс-служба красноярцев.

    • Встреча «Спартак» – «Енисей» пройдет в воскресенье и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, красноярская команда ее замыкает.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3069

      Агасфер 27 минут назад

      Понятно,что три очка.Но что забавно,высокооплачиваемые пропагандисты бедствующей команды трудятся на износ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6248

      parevg 33 минуты назад

      Аленичева???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2980

      порт 40 минут назад

      Галстук?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Frankfurt Am Main 43 минуты назад

      Ксерокопию путёвки в ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12426

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Поздняк метаться, всё, что было можно, Енисей уже раздарил. До встречи в ФНЛ!

      0
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      Рейтинг: +200

      Киркинитидец 1 час назад

      член?

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