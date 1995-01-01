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    Sport.es: Коутиньо отказался от варианта с «МЮ». С агентами игрока уже связался «ПСЖ»

    Полузащитник «Барселоны» Филлипе Коутиньо может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

    Одним из претендентов на 26-летнего является «Челси». Также к бразильцу проявляет интерес «ПСЖ».

    По информации Sport.es, нападающий парижан Неймар хочет видеть в команде своего партнера по сборной. «ПСЖ» уже связался с агентами Коутиньо, чтобы сообщить им о своей заинтересованности.

    Ранее сообщалось, что хавбека хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». Однако болельщики манкунианцев своим свистом в адрес Коутиньо во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов показали, что не примут игрока, выступавшего ранее за «Ливерпуль» [полузащитник защищал цвета красных на протяжении пяти лет].

    Кроме того, бразилец с ливерпульским прошлым не хочет предавать своих бывших поклонников.

    • Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года.
    • В текущем сезоне он провел за сине-гранатовых 46 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +402

      de bruyne 1 час назад

      Если конкуренции составит дембеле не может... псж он за лавачку бороться будет с дракслер ди мария

      0
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      Рейтинг: +636

      Dizayner 1 час назад

      екарный бабай - бразилец с ливерпульским прошлым)))))) вы что там курите братцы

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