Sport.es: Коутиньо отказался от варианта с «МЮ». С агентами игрока уже связался «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Филлипе Коутиньо может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Одним из претендентов на 26-летнего является «Челси». Также к бразильцу проявляет интерес «ПСЖ».

По информации Sport.es, нападающий парижан Неймар хочет видеть в команде своего партнера по сборной. «ПСЖ» уже связался с агентами Коутиньо, чтобы сообщить им о своей заинтересованности.

Ранее сообщалось, что хавбека хочет приобрести «Манчестер Юнайтед». Однако болельщики манкунианцев своим свистом в адрес Коутиньо во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов показали, что не примут игрока, выступавшего ранее за «Ливерпуль» [полузащитник защищал цвета красных на протяжении пяти лет].

Кроме того, бразилец с ливерпульским прошлым не хочет предавать своих бывших поклонников.