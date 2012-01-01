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    Геркус: «Самый мощный матч тура был в Ростове. Там все мечтали насолить «Спартаку»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги 23-го тура РПЛ. По его мнению, ключевая встреча прошла в Ростове-на-Дону между местным клубом и «Спартаком» (2:1).

    «Самый мощный матч тура состоялся в Ростове. Эту битву мы предвкушали давно – уж очень много персон значилось в составе хозяев, кто буквально мечтал насолить «Спартаку». Победу «Ростова» случайной никак не назовешь. Это был матч равных возможностей на переполненном стадионе с великолепным антуражем. Такие встречи украшают российский футбол.

    Решающим фактором оказалась чуть лучшая физическая готовность ростовчан, которые смогли прибавить во втором тайме. Удивительно, но в этом матче и скамейка запасных хозяев оказалась чуть длиннее, чем у «Спартака». Теперь ростовчан от красно-белых отделяет лишь одно очко – борьба за еврокубковые места накаляется до предела!» – написал Геркус в инстаграме.

    • Геркус занимал пост генерального директора железнодорожников с лета 2016-го по декабрь 2018 года.
    • При нем «Локомотив» стал чемпионом России-2018.

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3067

      Агасфер 43 минуты назад

      Спартачи всегда мечтают насолить "альма-матерь",которая стала для них мачехой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68846

      Рубик Докоян 1 час назад

      Как, что игру Локо с Ахматом не отметил сей знаток мощных матчей ?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3094

      ЮНик 1 час назад

      А еще такая тенденция: более тридцати воспитанников "Спартака" и столько же, носивших спартаковские футболки, но не подошедших клубу и вытаптывающих зеленый газон во всех клубах, спят и видят, как бы насолить или насрать команде, которая из них сделала "футболистов". Победят "Спартак" и дальше бухают по ночным клубам, стриптиз-барам и по саунам. Вот такая радость... Менталитет ущербных...

      0
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      Рейтинг: +35654

      ROSTOV SUPER > ЮНик 56 минут назад

      Самый ущербный это Федун , который выставил Карпина " сбитым летчиком " , но летчик оказался не такой уж и сбитый !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4055

      piligrim1986 1 час назад

      прям все живут, чтобы насрать Спартаку.

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