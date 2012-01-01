Геркус: «Самый мощный матч тура был в Ростове. Там все мечтали насолить «Спартаку»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги 23-го тура РПЛ. По его мнению, ключевая встреча прошла в Ростове-на-Дону между местным клубом и «Спартаком» (2:1).

«Самый мощный матч тура состоялся в Ростове. Эту битву мы предвкушали давно – уж очень много персон значилось в составе хозяев, кто буквально мечтал насолить «Спартаку». Победу «Ростова» случайной никак не назовешь. Это был матч равных возможностей на переполненном стадионе с великолепным антуражем. Такие встречи украшают российский футбол.

Решающим фактором оказалась чуть лучшая физическая готовность ростовчан, которые смогли прибавить во втором тайме. Удивительно, но в этом матче и скамейка запасных хозяев оказалась чуть длиннее, чем у «Спартака». Теперь ростовчан от красно-белых отделяет лишь одно очко – борьба за еврокубковые места накаляется до предела!» – написал Геркус в инстаграме.