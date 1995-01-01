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    Адиев – фанатам «Анжи»: «Вы истинные герои. Играем для вас!»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выступил с речью после матча 23 тура РПЛ против «Зенита» (0:5). Специалист поблагодарил болельщиков.

    «Я благодарен нашим болельщикам, приехавшим в Санкт-Петербург и на протяжении всей встречи поддерживавшим нас, несмотря на счeт. Вы оставляете семьи, бросаете дела, забываете о своих заботах и в трудный момент едете за сотни километров, чтобы поболеть за родную команду. Вы и есть истинные герои. Мы играем для вас!

    И, конечно, мне очень приятно читать те многочисленные отзывы и комментарии, которые оставляют наши болельщики в социальных сетях. Такое ваше отношение не может не трогать. Я не в состоянии прочесть все комментарии, иначе у меня просто не останется времени на работу, но и увиденного и прочитанного мне достаточно, чтобы понять — мы не остались одни. Настоящие болельщики остались рядом с командой. Спасибо вам огромное!» – написал Адиев.

    • «Анжи» идет в РПЛ в зоне прямого вылета.
    • По итогам прошлого сезона дагестанцы по спортивному принципу лигу покинули.
    • Игроки и персонал «Анжи» несколько месяцев не получают зарплату.

    Источник: Инстаграм Магомеда Адиева

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