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    Зидан: «В следующем сезоне «Реал» точно будет играть лучше»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 32 тура Примеры против «Леганеса» (1:1). Столичному клубу пришлось отыгрываться.

    «Второй тайм был лучше, поскольку мы ушли от поражения. Впечатления не плохие, ведь мы сравняли счет. В оставшихся шести матчах нам следует выступить лучше. В следующем сезоне «Реал» точно будет играть лучше, но постараемся осуществить это уже сейчас», – цитирует Зидана AS.

    • «Реал» в текущем сезоне остался без трофеев.
    • В таблице Примеры команда идет третьей.
    • Зидан покинул клуб летом, а в текущем году вернулся.

    Источник: AS

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