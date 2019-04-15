Зидан: «В следующем сезоне «Реал» точно будет играть лучше»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после матча 32 тура Примеры против «Леганеса» (1:1). Столичному клубу пришлось отыгрываться.

«Второй тайм был лучше, поскольку мы ушли от поражения. Впечатления не плохие, ведь мы сравняли счет. В оставшихся шести матчах нам следует выступить лучше. В следующем сезоне «Реал» точно будет играть лучше, но постараемся осуществить это уже сейчас», – цитирует Зидана AS.