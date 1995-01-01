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    Вальверде – перед матчем с «Манчестер Юнайтед»: «Очень глупо думать, что у нас есть преимущество»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Первая встреча закончилась минимальной победой каталонцев.

    «Не знаю, какие планы у соперника. Но его результаты в Лиге чемпионов говорят сами за себя — «МЮ» выиграл три из четырех гостевых матчей. «Ювентусу» и «ПСЖ» манкунианцы забивали победные мячи на последних минутах. Нам надо думать о своей игре и своих козырях.

    Мы смогли забить на выезде, но это еще ничего не гарантирует. Не будем рассуждать о своих шансах. Просто попробуем не дать «МЮ» поразить наши ворота. Ни в коем случае нельзя думать, что у нас есть преимущество — это было бы очень глупо», – сказал тренер.

    • Встреча начнется в 22:00 по Москве.
    • «Барселона» лидирует в Примере.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет шестым.

    Источник: УЕФА

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