Карпин: «Еременко входит в тройку лучших игроков РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил о своем полузащитнике Романе Еременко. Финн пришел зимой из «Спартака».

– По тому, что видите сейчас, Еременко входит в топ-3 лучших футболистов чемпионата?

– По мне – да.