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    Карпин: «Еременко входит в тройку лучших игроков РПЛ»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил о своем полузащитнике Романе Еременко. Финн пришел зимой из «Спартака».

    – По тому, что видите сейчас, Еременко входит в топ-3 лучших футболистов чемпионата?

    – По мне – да.

    • Еременко провел за «Ростов» в РПЛ шесть матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • С 2016 по 2018 год финн отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.
    • «Ростов» идет в РПЛ шестым, на очко отставая от зоны Лиги Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2019 23:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3063

      Агасфер 5 минут назад

      Тюх-тюх-тюх-тюх,
      разгорелся наш утюх-
      то Валера мается,
      в "Спартак" соби-рается!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Борат 9 минут назад

      1. Дзюба
      2. Глушаков
      3. Ерёменко

      ))))))))))))))

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      Рейтинг: +19004

      gol_kak_sokol 12 минут назад

      Это заключение сделано, исходя из скольких игр, и чего такого выдающегося продемонстрированного.

      0
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      Рейтинг: +2195

      panmon 28 минут назад

      Только вот повёл себя как урод с ЦСКА... так что пусть будет лучшим, а все равно говно

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