Карпин: «Еременко входит в тройку лучших игроков РПЛ»

Тюх-тюх-тюх-тюх,
разгорелся наш утюх-
то Валера мается,
в "Спартак" соби-рается!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поговорил о своем полузащитнике Романе Еременко. Финн пришел зимой из «Спартака».
– По тому, что видите сейчас, Еременко входит в топ-3 лучших футболистов чемпионата?
– По мне – да.
- Еременко провел за «Ростов» в РПЛ шесть матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
- С 2016 по 2018 год финн отбывал дисквалификацию за употребление кокаина.
- «Ростов» идет в РПЛ шестым, на очко отставая от зоны Лиги Европы.