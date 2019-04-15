Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Президент «Ростова»: «Мы выделили сверхсредства для подписания Еременко и Попова. Это топ-игроки»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнян рассказал, что его клубу пришлось задействовать сверхсредства, чтобы зимой подписать контракты с бывшими полузащитниками «Спартака» Романом Еременко и Ивелином Поповым.

    «Мы задействовали сверхсредства. Это было не мое, а наше совместное решение. И мне все равно, как они играли в «Спартаке». Они футболисты высочайшего уровня. Топ-игроки», – сказал Арутюнян в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Еременко провел за «Ростов» в РПЛ шесть матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • Попов принял участие также в шести встречах, сделал два голевых паса.
    • «Ростов» в таблице идет шестым, на очко отставая от «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2019 22:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      Борат 12 минут назад

      Валера просил топ игроков, а ему болгарина и финна )))
      Не, ну а чё?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1555

      Masteralex 30 минут назад

      поп-старички

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3063

      Агасфер 1 час назад

      А я думал,что после ахалтекинца с шапкой по кругу ходят,а тут...Видимо,данью обложили всех продавцов семечек. Сорок тысяч-по пакету за матч...это сколько же будет ерёменок за сезон!


















      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1180

      Рубинище 1 час назад

      Разговорился, походу денюху до сих пор отмечает..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68516
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru