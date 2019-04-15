Президент «Ростова»: «Мы выделили сверхсредства для подписания Еременко и Попова. Это топ-игроки»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнян рассказал, что его клубу пришлось задействовать сверхсредства, чтобы зимой подписать контракты с бывшими полузащитниками «Спартака» Романом Еременко и Ивелином Поповым.

«Мы задействовали сверхсредства. Это было не мое, а наше совместное решение. И мне все равно, как они играли в «Спартаке». Они футболисты высочайшего уровня. Топ-игроки», – сказал Арутюнян в эфире телеканала «Матч Премьер».