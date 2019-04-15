«Барселона» отложила переговоры о контракте Ракитича из-за финансовых проблем

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поговорил о контракте полузащитника Ивана Ракитича. Каталонцы не ведут переговоры о его продлении из-за финансовых проблем.

«Ракитич важен для нас. Мы обещали ему, что улучшим контракт. Сейчас дело не в спортивной составляющей. Отложили переговоры из-за финансовых проблем», – цитирует функционера Mundo Deportivo.