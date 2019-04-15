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    «Барселона» отложила переговоры о контракте Ракитича из-за финансовых проблем

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поговорил о контракте полузащитника Ивана Ракитича. Каталонцы не ведут переговоры о его продлении из-за финансовых проблем.

    «Ракитич важен для нас. Мы обещали ему, что улучшим контракт. Сейчас дело не в спортивной составляющей. Отложили переговоры из-за финансовых проблем», – цитирует функционера Mundo Deportivo.

    • Ракитич перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро.
    • В пятом сезоне забил за команду Эрнесто Вальверде пять голов и отдал 9 ассистов в 43 играх.
    • Контракт истекает в июне 2021 года. Цена по Transfermarkt – 50 миллионов.

    Источник: Mundo Deportivo

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