Журналист Короткин: «Бердыев был очень близок, чтобы возглавить «Спартак». Все договоренности были достигнуты»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что летом 2016 года нынешний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев был близок к заключению контракта со «Спартаком». Перед подписанием контракта специалист отказался от предложения.

«Бердыев летом 2016 года был дважды близок, чтобы возглавить «Спартак». Все договоренности были достигнуты. На словах все было обговорено. Та история оставила приличный шрам на душе Леонида Федуна, поэтому сейчас «Спартак» кандидатуру Бердыева не рассматривает», – сообщил Короткин.