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    Журналист Короткин: «Бердыев был очень близок, чтобы возглавить «Спартак». Все договоренности были достигнуты»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, что летом 2016 года нынешний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев был близок к заключению контракта со «Спартаком». Перед подписанием контракта специалист отказался от предложения.

    «Бердыев летом 2016 года был дважды близок, чтобы возглавить «Спартак». Все договоренности были достигнуты. На словах все было обговорено. Та история оставила приличный шрам на душе Леонида Федуна, поэтому сейчас «Спартак» кандидатуру Бердыева не рассматривает», – сообщил Короткин.

    • В сезоне-2016/17 «Спартак» стал чемпионом России.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ пятыми.
    • «Рубин» занимает девятое место.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +68753

      Рубик Докоян 49 минут назад

      Осталось нафталиновые истории вытаскивать из шкафа. Уже об этом столько было пересказано...

      1
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      Рейтинг: +14287

      VVM1964 54 минуты назад

      Как то вот не расстроился .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4859

      mihail200606 56 минут назад

      Лучше б в сборную Бекиича взяли..

      1
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      Рейтинг: +5367

      derrik2000 1 час назад

      "Та история оставила приличный шрам на душе Леонида Федуна, поэтому сейчас «Спартак» кандидатуру Бердыева не рассматривает".

      Я так понял из этой фразы, что Бердыев просто напросто "кинул" Спартак.
      Да, собственно, оно и к лучшему: кто из болел захочет второй раз смотреть"черчесовский" футбол в Спартаке?
      Думаю, что таких очень и очень мало.

      1
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      Рейтинг: +353

      rash1959 1 час назад

      Где туркмен прошёлся, там осталась пустая казна и долги на многие годы вперёд.

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