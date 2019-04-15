Президент «Барселоны» Бартомеу: «Усман Дембеле лучше Неймара»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сравнил своего форварда Усмана Дембеле с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Функционер отдал предпочтение французу.

«На деньги от продажи Неймара у нас появились Дембеле и Филиппе Коутиньо. Сейчас уровень Усмана выше, чем у бразильца. Он намного лучше как игрок», – считает Бартомеу, чьи слова приводит Mundo Deportivo.