Президент «Барселоны» Бартомеу: «Усман Дембеле лучше Неймара»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сравнил своего форварда Усмана Дембеле с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Функционер отдал предпочтение французу.
«На деньги от продажи Неймара у нас появились Дембеле и Филиппе Коутиньо. Сейчас уровень Усмана выше, чем у бразильца. Он намного лучше как игрок», – считает Бартомеу, чьи слова приводит Mundo Deportivo.
- Дембеле в текущем сезоне Примеры провел 23 матча, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
- Рыночная стоимость форварда – 120 миллионов евро.
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.