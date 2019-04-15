Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Президент «Барселоны» Бартомеу: «Усман Дембеле лучше Неймара»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сравнил своего форварда Усмана Дембеле с нападающим «ПСЖ» Неймаром. Функционер отдал предпочтение французу.

    «На деньги от продажи Неймара у нас появились Дембеле и Филиппе Коутиньо. Сейчас уровень Усмана выше, чем у бразильца. Он намного лучше как игрок», – считает Бартомеу, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

    • Дембеле в текущем сезоне Примеры провел 23 матча, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Рыночная стоимость форварда – 120 миллионов евро.
    • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68516
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru