Вальверде: «Месси в порядке и готов к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Такую информацию сообщил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.
«Месси в порядке и готов к игре. Спустя несколько дней после первого матча он оправился от повреждения. Сейчас Месси отлично себя чувствует», – цитирует Вальверде Marca.
- Месси не принимал участие в последней игре Примеры.
- Аргентинец в текущем сезоне Лиги чемпионов провел семь матчей, забил восемь голов, сделал три результативные передачи.
- Встреча против «Юнайтед» состоится завтра, 16 апреля.