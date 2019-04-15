Вальверде: «Месси в порядке и готов к матчу с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Такую информацию сообщил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Месси в порядке и готов к игре. Спустя несколько дней после первого матча он оправился от повреждения. Сейчас Месси отлично себя чувствует», – цитирует Вальверде Marca.