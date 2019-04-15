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    Вальверде: «Месси в порядке и готов к матчу с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Такую информацию сообщил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

    «Месси в порядке и готов к игре. Спустя несколько дней после первого матча он оправился от повреждения. Сейчас Месси отлично себя чувствует», – цитирует Вальверде Marca.

    • Месси не принимал участие в последней игре Примеры.
    • Аргентинец в текущем сезоне Лиги чемпионов провел семь матчей, забил восемь голов, сделал три результативные передачи.
    • Встреча против «Юнайтед» состоится завтра, 16 апреля.

    Источник: Marca

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