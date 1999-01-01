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    «Чемпионат»: «Краснодар» может купить Джано

    Полузащитник «Спартака» Джано может сменить команду этим летом.

    В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Краснодар», сообщает «Чемпионат».

    Вторую половину этого сезона грузин проводит на правах аренды в «Крыльях Советов».

    • Джано – воспитанник красно-белых.
    • В текущей кампании хавбек провел за «Спартак» и «Крылья Советов» восемь матчей во всех турнирах, отметился одним мячом и одной голевой передачей.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до середины 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Джано в 1 миллион евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      РМЗ 11 минут назад

      Брихня полная. Кому он нужен, слабый лег

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