«Чемпионат»: «Краснодар» может купить Джано

Брихня полная. Кому он нужен, слабый лег
Полузащитник «Спартака» Джано может сменить команду этим летом.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
Вторую половину этого сезона грузин проводит на правах аренды в «Крыльях Советов».
- Джано – воспитанник красно-белых.
- В текущей кампании хавбек провел за «Спартак» и «Крылья Советов» восемь матчей во всех турнирах, отметился одним мячом и одной голевой передачей.
- Контракт игрока с москвичами рассчитан до середины 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Джано в 1 миллион евро.