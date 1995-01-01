Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    «Мутко против»: на «ВЭБ Арене» украли 10 футболок с автографами игроков ЦСКА. Это обнаружили только через две недели

    Из ВИП-ложи на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена» во время матча 21-го тура с «Уфой» (31 марта, 2:2) пропали несколько футболок, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Только две недели спустя сотрудники службы безопасности москвичей заметили пропажу со стен ложи 10-ти рамок с майками с автографами игроков и обратились в полицию.

    Как оказалось, футболки забрал к себе домой официант сети ресторанов Maison Dellos, который обслуживает важных гостей. Он во всем сознался и вернул форму.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:29
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4017

      84aivengo 21 минуту назад

      тут нужен инспектор клузо....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1001

      Axe111 22 минуты назад

      Ахаха супер новость!!! Звучит будто у девочки игрушку украли!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3048

      Агасфер 50 минут назад

      Десяток футболок кормильцу пожалели! Он ведь за это даже не отравил никого,а жмоты-випы даже на чаевые не дают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5657

      ufos73 56 минут назад

      Преступление века плять раскрыли! Аж по горячим следам )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3048

      Агасфер > ufos73 49 минут назад

      Так это же не "Открытие" Там игру команды стибрили так,что никто найти не может до сих пор!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68516
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru