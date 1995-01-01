«Мутко против»: на «ВЭБ Арене» украли 10 футболок с автографами игроков ЦСКА. Это обнаружили только через две недели

Из ВИП-ложи на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена» во время матча 21-го тура с «Уфой» (31 марта, 2:2) пропали несколько футболок, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Только две недели спустя сотрудники службы безопасности москвичей заметили пропажу со стен ложи 10-ти рамок с майками с автографами игроков и обратились в полицию.

Как оказалось, футболки забрал к себе домой официант сети ресторанов Maison Dellos, который обслуживает важных гостей. Он во всем сознался и вернул форму.