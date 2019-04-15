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    Президент «Ростова»: «По Зуеву обращались из Испании и Швейцарии»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» высказал мнение, почему российские футболисты не хотя уезжать из РПЛ и рассказал об интересе европейских клубов к игрокам ростовской команды.

    – Почему российские футболисты, в том числе из «Ростова», не переходят в европейские клубы?

    – Я думаю, что проблема в уровне зарплат и в лимите. Российские игроки не стремятся уехать в европейские чемпионаты.

    – А к вам вообще обращались европейские скауты, агенты или директора? Условно, с разговором о том, что они хотят заполучить Зуева.

    – По Зуеву были обращения из Испании и Швейцарии.

    – Из Испании – это Примера?

    – Да.

    • Александр Зуев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом 2017 года.
    • В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за желто-синих 22 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
    • По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 2 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +184

      Чехов на Садовой 30 минут назад

      Отдавать, немедленно отдавать, не дожидаясь перитонита! Перестал прогрессировать. Найдём замену (из паспортистов). Глебов уже есть.

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