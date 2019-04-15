Президент «Ростова»: «По Зуеву обращались из Испании и Швейцарии»

Отдавать, немедленно отдавать, не дожидаясь перитонита! Перестал прогрессировать. Найдём замену (из паспортистов). Глебов уже есть.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» высказал мнение, почему российские футболисты не хотя уезжать из РПЛ и рассказал об интересе европейских клубов к игрокам ростовской команды.
– Почему российские футболисты, в том числе из «Ростова», не переходят в европейские клубы?
– Я думаю, что проблема в уровне зарплат и в лимите. Российские игроки не стремятся уехать в европейские чемпионаты.
– А к вам вообще обращались европейские скауты, агенты или директора? Условно, с разговором о том, что они хотят заполучить Зуева.
– По Зуеву были обращения из Испании и Швейцарии.
– Из Испании – это Примера?
– Да.
- Александр Зуев перешел в «Ростов» из «Спартака» летом 2017 года.
- В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за желто-синих 22 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
- По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 2 миллиона евро.