Президент «Ростова»: «По Зуеву обращались из Испании и Швейцарии»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» высказал мнение, почему российские футболисты не хотя уезжать из РПЛ и рассказал об интересе европейских клубов к игрокам ростовской команды.

– Почему российские футболисты, в том числе из «Ростова», не переходят в европейские клубы?

– Я думаю, что проблема в уровне зарплат и в лимите. Российские игроки не стремятся уехать в европейские чемпионаты.

– А к вам вообще обращались европейские скауты, агенты или директора? Условно, с разговором о том, что они хотят заполучить Зуева.

– По Зуеву были обращения из Испании и Швейцарии.

– Из Испании – это Примера?

– Да.