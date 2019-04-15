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    Metro: Фергюсон и Вудворд отправились с «МЮ» на игру против «Барселоны»

    «Манчестер Юнайтед» отправился в Испанию на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    Вместе с командой на игру полетели бывший главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон, экс-исполнительный директор клуба Дэвид Гилл и нынешний исполнительный вице-председатель Эд Вудворд.

    • Встреча «Барселоны» и «Юнайтед» состоится во вторник, 16 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В первой игре каталонцы победили со счетом 1:0.
    • В восьми последних официальных матчах «МЮ» выиграл у сине-гранатовых один раз.

    Источник: Metro

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2405

      dinar7777dinar 25 минут назад

      при всем уважении саф ! нет у вас шансов.

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