Metro: Фергюсон и Вудворд отправились с «МЮ» на игру против «Барселоны»

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«Манчестер Юнайтед» отправился в Испанию на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Вместе с командой на игру полетели бывший главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон, экс-исполнительный директор клуба Дэвид Гилл и нынешний исполнительный вице-председатель Эд Вудворд.
- Встреча «Барселоны» и «Юнайтед» состоится во вторник, 16 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В первой игре каталонцы победили со счетом 1:0.
- В восьми последних официальных матчах «МЮ» выиграл у сине-гранатовых один раз.