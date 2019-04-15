Metro: Фергюсон и Вудворд отправились с «МЮ» на игру против «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» отправился в Испанию на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Вместе с командой на игру полетели бывший главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон, экс-исполнительный директор клуба Дэвид Гилл и нынешний исполнительный вице-председатель Эд Вудворд.