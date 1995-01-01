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    Уткин – о надписи фанатов «Динамо»: «Стена Цоя сама по себе – акт вандализма»

    Журналист и ведущий Василий Уткин прокомментировал действия фанатов «Динамо», оставивших на стене Виктора Цоя на Арбате надпись в поддержку своей команды.

    Накануне матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) болельщики бело-голубых написали на памятном месте строчку из известной песни музыканта: «Перемен требуют наши сердца».

    «А в чем, собственно, выражается вандализм динамовских фанов применительно к стене Цоя?

    Вообще-то эта стена сама по себе – акт вандализма. Коrда в 90-м году стена в центре Москвы испещрялась надписями, это иначе не называлось. А что сейчас акт вандализма стал памятником… так мало ли примеров? Вон даже в Освенциме сейчас музей.

    И что, эта стена как-то неприкосновенно и высокохудожественно исписана? Вроде нет. И сама надпись про «Динамо» – только ассоциативно, цветом. А по сути – самая знаменитая строчка Цоя. Она не менее и не более безвкусна, чем все «Динамо» в целом, с одной стороны, и пресловутая стена – с другой.

    Забавнее всего то, что клуб решил поддержать это художество, хотя понять надпись иначе как желание, чтобы в клубе все и всех поменяли, сложно.

    А если теперь поклонники Цоя, оскорбленные осквернением, дезавуируют бело-голубые буквы и встанут в черных, как у группы Кино, одеждах дозором у священной стены, получится отличное промо «Игры престолов».

    Может, в этой гипотетической двухходовке и был весь смысл?» – написал Уткин в телеграме.

    «Динамо» после 23-х туров занимает 13-е место в турнирной таблице (зона стыковых матчей).

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +804

      Сергей Свояк 2 минуты назад

      Что Динамо, что "тучный" - совсем **# нулись!Очнитесь бл#дь!

      0
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      Рейтинг: +217

      Звезда запаса 28 минут назад

      Замысловато закрутил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3031

      Агасфер 30 минут назад

      Когда котам делать нехрен,они лижут...,раскрашивают стены и придумывают себе кумиров.

      -1
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      Рейтинг: +991

      Axe111 41 минуту назад

      Придурок! А мусоропровод позорище

      -1
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      Рейтинг: +1806

      maygli 44 минуты назад

      Надо было на стене своего стадиона это написать и ни у кого никаких претензий не было бы.

      2
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      Рейтинг: +864

      AZ 55 минут назад

      Отношение к динамо, у поклонников группы Кино любящих футбол, сильно испортилось. Особенно акция: "Сделайте селфи с надписью у стены Цоя, и попади на матч бесплатно", Вы там совсем ополоумели??? Надеюсь вылетите в пердив, да будете летать в Хабаровски и Владивостоки. Подальше от цивилизации!

      4
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      Рейтинг: +2175

      AtticusFinch 1 час назад

      Для людей , кому не безразлично творчество В.Цоя - эта стена небезразлична - Вам , что в Москве места мало для своих художеств про своё никчёмное Динамо?

      6
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      Рейтинг: +864

      AZ > AtticusFinch 57 минут назад

      Золотые слова

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