Уткин – о надписи фанатов «Динамо»: «Стена Цоя сама по себе – акт вандализма»

Журналист и ведущий Василий Уткин прокомментировал действия фанатов «Динамо», оставивших на стене Виктора Цоя на Арбате надпись в поддержку своей команды.

Накануне матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) болельщики бело-голубых написали на памятном месте строчку из известной песни музыканта: «Перемен требуют наши сердца».

«А в чем, собственно, выражается вандализм динамовских фанов применительно к стене Цоя?

Вообще-то эта стена сама по себе – акт вандализма. Коrда в 90-м году стена в центре Москвы испещрялась надписями, это иначе не называлось. А что сейчас акт вандализма стал памятником… так мало ли примеров? Вон даже в Освенциме сейчас музей.

И что, эта стена как-то неприкосновенно и высокохудожественно исписана? Вроде нет. И сама надпись про «Динамо» – только ассоциативно, цветом. А по сути – самая знаменитая строчка Цоя. Она не менее и не более безвкусна, чем все «Динамо» в целом, с одной стороны, и пресловутая стена – с другой.

Забавнее всего то, что клуб решил поддержать это художество, хотя понять надпись иначе как желание, чтобы в клубе все и всех поменяли, сложно.

А если теперь поклонники Цоя, оскорбленные осквернением, дезавуируют бело-голубые буквы и встанут в черных, как у группы Кино, одеждах дозором у священной стены, получится отличное промо «Игры престолов».

Может, в этой гипотетической двухходовке и был весь смысл?» – написал Уткин в телеграме.

«Динамо» после 23-х туров занимает 13-е место в турнирной таблице (зона стыковых матчей).