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    Болельщики «Динамо» перед матчем с «Краснодаром» написали на стене Цоя «Перемен требуют наши сердца»

    Болельщики «Динамо» перед игрой 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» нанесли надпись на стену Виктора Цоя в Москве.

    Фанаты бело-голубых написали фразу «перемен требуют наши сердца» из известной песни музыканта «Перемен». .

    «Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда, перемены в результатах нам очень нужны. Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы», – говорится в сообщении в инстаграме динамовцев.

    • Стена Цоя – стена дома №37 по улице Арбат. Она появилась в 1990 году после гибели певца.
    • Встреча «Динамо» – «Краснодар» проходит сегодня в Москве.
    • После 22-х туров бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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    Источник: Инстаграм «Динамо»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4363

      Антибиотик 47 минут назад

      На хрена вы идиоты лезете со своей динамой на стену памяти легенды русского рока?! Ни мозгов, ни совести!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6236

      parevg 1 час назад

      Зря, не надо смешивать все в одно, стена Цоя, это стена Цоя а не болельщиков Динамо, писали бы тогда на стене нового стадиона.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      ц 1 час назад

      Перемен в руководстве иТШ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3017

      Агасфер 1 час назад

      Пишите,Шура,пишите...

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