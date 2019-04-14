Болельщики «Динамо» перед матчем с «Краснодаром» написали на стене Цоя «Перемен требуют наши сердца»

Болельщики «Динамо» перед игрой 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» нанесли надпись на стену Виктора Цоя в Москве.

Фанаты бело-голубых написали фразу «перемен требуют наши сердца» из известной песни музыканта «Перемен». .

«Этой ночью в культовом месте Москвы появилась вот такая надпись. И правда, перемены в результатах нам очень нужны. Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы», – говорится в сообщении в инстаграме динамовцев.

Стена Цоя – стена дома №37 по улице Арбат. Она появилась в 1990 году после гибели певца.

Встреча «Динамо» – «Краснодар» проходит сегодня в Москве.

После 22-х туров бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.