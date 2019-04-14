«Реал» может отдать Льоренте в аренду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намекнул, что полузащитнику команды Маркосу Льоренте стоит уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.

«Льоренте надо чаще выходить на поле. Это будет только на пользу ему. Я помню, как он провел сезон в составе «Алавеса». Для него это был феноменальный год», – сказал Зидан.