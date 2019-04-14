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    «Реал» может отдать Льоренте в аренду

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намекнул, что полузащитнику команды Маркосу Льоренте стоит уйти в аренду, чтобы получать стабильную игровую практику.

    «Льоренте надо чаще выходить на поле. Это будет только на пользу ему. Я помню, как он провел сезон в составе «Алавеса». Для него это был феноменальный год», – сказал Зидан.

    • В текущем сезоне 24-летний Льоренте сыграл 14 матчей в составе «Реала» и забил два гола.
    • После возвращения Зидана в мадридскую команду хавбек появился на поле только один раз в игре с «Уэской» (3:2).
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: AS

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