Express: Эмери готов летом продать Джаку

После его заявлений о Арсенале - пускай проваливает
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не входит в планы тренерского штаба команды, сообщает Express.
По информации источника, Унаи Эмери готов расстаться с футболистом во время летнего трансферного окна.
Испанский специалист рассчитывает за счет продажи швейцарца выручить средства на покупку новых игроков.
- В текущем сезоне 26-летний Джака сыграл 32 матча в составе «Арсенала», забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 миллионов евро.