Express: Эмери готов летом продать Джаку

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не входит в планы тренерского штаба команды, сообщает Express.

По информации источника, Унаи Эмери готов расстаться с футболистом во время летнего трансферного окна.

Испанский специалист рассчитывает за счет продажи швейцарца выручить средства на покупку новых игроков.