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    Express: Эмери готов летом продать Джаку

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не входит в планы тренерского штаба команды, сообщает Express.

    По информации источника, Унаи Эмери готов расстаться с футболистом во время летнего трансферного окна.

    Испанский специалист рассчитывает за счет продажи швейцарца выручить средства на покупку новых игроков.

    • В текущем сезоне 26-летний Джака сыграл 32 матча в составе «Арсенала», забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 миллионов евро.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +334

      LMI 2 часа назад

      После его заявлений о Арсенале - пускай проваливает

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