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    Президент «Ростова»: «В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что цель команды – выиграть РПЛ в ближайшие годы.

    «Я с детства мечтаю, чтобы «Ростов» стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба. В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз», – сказал Арутюнянц.

    • В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» по итогам 23 туров занимает шестое место в турнирной таблице.
    • В сезоне-2015/16 команда становилась серебряным призером чемпионата России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3030

      Агасфер 1 минуту назад

      Кто обязал мечты сбываться? Путин ещё такого указа не подписывал.

      0
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      Рейтинг: +899

      almanev 15 минут назад

      А почему только чемпионами России? Лигу чемпионов тоже выигрывайте, буду рад за вас.

      0
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      Рейтинг: +5361

      silver29 30 минут назад

      Вот в чем комичность позорной ситуации управления Федуном, каждый !!! кто выигрывает у Спартака заявляет о претензиях на чемпионство (((( деградация полная..... правда усатый стихоплет ?

      1
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      Рейтинг: +483

      Genz 53 минуты назад

      Президент Ростова мечтает без миллионых вложений в покупку игроков играть на морально волевых с арендными, не попадающих в состав других клубов с маленькой зарплатой. И рыбку съесть и ,,,, в рпл низкий уровень мастерства, поэтому играя автобусом можно играть на счет.

      2
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      Рейтинг: +16640

      oyabun 1 час назад

      При всем уважении к ростовчанам - это навряд ли. И не потому что команда слабая или сильная. А потому что как только кто то начинает подбираться к святому московско-питерскому конгломерату, тут же вступает в бой судейство. Что и показала вчерашняя игра Краснодара с Динамо, когда в ворота динамовцев не поставили 100% пенальти за игру рукой.

      2
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      Рейтинг: +3234

      александр п > oyabun 12 минут назад

      Пенальти там не было ,рука была в естественном положении,и не попади мяч в руку попал бы в корпус,по любому бы не в ворота.

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