Президент «Ростова»: «В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России»

Кто обязал мечты сбываться? Путин ещё такого указа не подписывал.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что цель команды – выиграть РПЛ в ближайшие годы.
«Я с детства мечтаю, чтобы «Ростов» стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба. В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз», – сказал Арутюнянц.
- В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» по итогам 23 туров занимает шестое место в турнирной таблице.
- В сезоне-2015/16 команда становилась серебряным призером чемпионата России.