Президент «Ростова»: «В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что цель команды – выиграть РПЛ в ближайшие годы.

«Я с детства мечтаю, чтобы «Ростов» стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба. В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз», – сказал Арутюнянц.