Карпин: «Герой матча Шомуродов недоработал в концовке. За что был... Ему было высказано»

Глебова мог и удалить судья, тот давал повод
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после победы над «Спартаком» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1.
– У «Ростов» всегда запредельный настрой на команды из верхней части таблицы. Что вы такое говорите? Или это исключительно психологический момент?
– Чисто психологический момент. Вы любите говорить, что тренер настроил… Если профессионального футболиста надо настраивать на игры, ему лучше закончить с футболом вообще.
– Но в перерыве как-то дополнительно команду настраивали? «Ростов» очень здорово выглядел во втором тайме.
– Не настраивал, а успокаивал. Все моменты первого тайма, многие из них, были из-за нашей нервозности: один поскользнулся, в передачах у штрафной два раза ошиблись… Когда сами так ошибаемся, идет нагнетание у штрафной, понятно, начинается какая-то запара. Поэтому в перерыве наоборот даже успокоил.
– Можно сказать, что «Ростов» выиграл этот матч заменами? Шомуродов вышел, и сразу острота появилась. Другие тоже вышли неплохо.
– Не знаю, заменами или нет. Во многих матчах здорово выходили на замену – с «Рубином», с «Уралом», с «Краснодаром». Это запланированные замены для усиления игры. Пока получается.
– Как оцените Глебова? Его заменили из-за желтой карточки или усталости?
– И то, и другое. Он из-за усталости мог где-то не успеть, получить вторую карточку. Глебов сыграл так, как мы от него ожидали.
– В конце был момент у Зобнина. К чему вы призывали, размахивая руками?
– Шомуродов, который как раз герой матча, можно сказать, недоработал, за что был, за что был… Ему было высказано.
- Нападающий Эльдор Шомуродов забил победный гол на 80-й минуте.
- Ростовчане набрали 35 баллов и вышли на 5 место. У красно-белых 36 очков и строчка выше.