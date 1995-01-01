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    Карпин: «Герой матча Шомуродов недоработал в концовке. За что был... Ему было высказано»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после победы над «Спартаком» в 23-м туре РПЛ со счетом 2:1.

    – У «Ростов» всегда запредельный настрой на команды из верхней части таблицы. Что вы такое говорите? Или это исключительно психологический момент?

    – Чисто психологический момент. Вы любите говорить, что тренер настроил… Если профессионального футболиста надо настраивать на игры, ему лучше закончить с футболом вообще.

    – Но в перерыве как-то дополнительно команду настраивали? «Ростов» очень здорово выглядел во втором тайме.

    – Не настраивал, а успокаивал. Все моменты первого тайма, многие из них, были из-за нашей нервозности: один поскользнулся, в передачах у штрафной два раза ошиблись… Когда сами так ошибаемся, идет нагнетание у штрафной, понятно, начинается какая-то запара. Поэтому в перерыве наоборот даже успокоил.

    – Можно сказать, что «Ростов» выиграл этот матч заменами? Шомуродов вышел, и сразу острота появилась. Другие тоже вышли неплохо.

    – Не знаю, заменами или нет. Во многих матчах здорово выходили на замену – с «Рубином», с «Уралом», с «Краснодаром». Это запланированные замены для усиления игры. Пока получается.

    – Как оцените Глебова? Его заменили из-за желтой карточки или усталости?

    – И то, и другое. Он из-за усталости мог где-то не успеть, получить вторую карточку. Глебов сыграл так, как мы от него ожидали.

    – В конце был момент у Зобнина. К чему вы призывали, размахивая руками?

    – Шомуродов, который как раз герой матча, можно сказать, недоработал, за что был, за что был… Ему было высказано.

    • Нападающий Эльдор Шомуродов забил победный гол на 80-й минуте.
    • Ростовчане набрали 35 баллов и вышли на 5 место. У красно-белых 36 очков и строчка выше.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +21828

      portero 26 минут назад

      Глебова мог и удалить судья, тот давал повод

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Александ1982 29 минут назад

      Валера вперед, удачи чуть не хватает но Ростов прибавил здорово и это радует!!!! это его команда держите его двумя руками

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Борат 40 минут назад

      Ай да Валера!
      Ай да сбитый лётчик!
      6 очков у федуна как с куста снял!!!
      Молодчик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      richi 1 час назад

      Это как это Ростов на 5м месте, а Спартак на 4м? На 6м и 5м соответственно.

      1
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      Рейтинг: +858

      Леха из Твери 1 час назад

      Его сбили, он катапультировался, пересел на ПВО и теперь сам бомбит...

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