Хендерсон: «Победа над «Челси» очень важна для нас в чемпионской гонке. Мы наслаждаемся моментом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендрсон дал интервью после матча с «Челси» (2:0, 34-й тур АПЛ).
«Что сказал Клопп в перерыве? Я не могу вам этого сказать! Ладно, было что-то вроде «продолжайте в том же духе». Мы должны были исправиться в паре компонентов и создавать больше пространства друг для друга.
Эта победа очень важна для нас в контексте чемпионской гонки. Мы выиграли очередной большой матч. Теперь надо сосредоточиться на самих себе, упорно работать на тренировках и думать о следующем матче.
Мы наслаждаемся моментом. Это самое главное», – BBC цитирует 28-летнего капитана красных.
- Во втором тайме отличились полузащитники Садио Мане и Мохамед Салах. Хендерсон ассистировал первому.
- Команда Юргена Клоппа вернулась на первое место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» матч в запасе.
- 17 апреля красные сыграют с «Порту» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (2:0 в первом матче).