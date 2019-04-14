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    Еременко, Попов, Ионов – в атаке у «Ростова»; Мелкадзе, Зе Луиш, Луис Адриано выйдут в нападении у «Спартака»

    «Ростов» объявил стартовый состав на игру 23-го тура со «Спартаком».

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов, Норманн, Гацкан, Еременко, Попов, Ионов.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Мелкадзе, Зе Луиш, Луис Адриано.

    • Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В игре первого круга ростовчане победили со счетом 1:0.
    • В последний раз красно-белые выигрывали в Ростове-на-Дону в 2013 году.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    14.04.2019 17:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 апреля 2019, 19:54

      ИГРА ДО ГОЛА ВСЕ!!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > kazak161 14 апреля 2019, 20:54

      с победой!

      9
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    • ...
      Рейтинг: -11

      qax48 14 апреля 2019, 19:13

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 14 апреля 2019, 19:03

      Сегодня момент истины для Кононова...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 апреля 2019, 18:56

      Ростов, дави краснопузых!

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 14 апреля 2019, 18:37

      Почему Мелкадзе, а не Игнатов? Состав не изменился по сравнению с предыдущей игрой, пожалуй даже стал слабее с Боккетти вместо Джикии. Кононову не терпится уйти из Спартака?

      1
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      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > oyabun 14 апреля 2019, 18:50

      Меня тоже это непонятное упорство Кононова с выставлением в старте Мелкадзе уже даже не удивляет, а огорчает. Ну, неужели непонятно по проведённым Мелкадзе матчам за основу, что он - нолик без крестика?
      Или кто-то из руководства "настоятельно рекомендует" ставить раз за разом именно Мелкадзе в основу?
      Не верю, что Кононов не видит того, что вижу я в Мелкадзе!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 апреля 2019, 18:29

      Лишь бы Песьяков не накосячил! Самая слабая позиция у ростовчан! В остальном боевой состав! Удачи Ростову! Надеюсь на победу!

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Serjoga 14 апреля 2019, 19:03

      Поддержу

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 апреля 2019, 18:27

      Спартак должен обыграть Ростов,,,иначе Федун может не выдержать двойной щелчок по носу,,,,,Сперва от самого принципиального соперника а если ещё и сбитый лётчик(по словам Федуна) щёлкнет по носу то Кононов может и не усидеть в кресле,,

      1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > slavutiq70 14 апреля 2019, 18:30

      Федун сегодня огребет от Волеры!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > slavutiq70 14 апреля 2019, 18:38

      "Мне нравится состав Спартака"! Жаль нет Селихова в воротах! Надеюсь, что они как с ЦСКА играть будут!

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 14 апреля 2019, 18:22

      Вперёд Ростов!!!!!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 апреля 2019, 18:18

      Не удивлюсь победе Ростова,даже Фернандо не поставил!

      3
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 14 апреля 2019, 18:17

      Мелкадзе)))) ппц клоун Кононов!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый > ДяДь ПашА 14 апреля 2019, 18:22

      Кононов скорее всего не имеет власти в команде! Эту бездарь мелкадзе тянут на переподписание контракта! Там агенты рулят!

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