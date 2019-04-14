Еременко, Попов, Ионов – в атаке у «Ростова»; Мелкадзе, Зе Луиш, Луис Адриано выйдут в нападении у «Спартака»

ИГРА ДО ГОЛА ВСЕ!!!
«Ростов» объявил стартовый состав на игру 23-го тура со «Спартаком».
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Глебов, Норманн, Гацкан, Еременко, Попов, Ионов.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Мелкадзе, Зе Луиш, Луис Адриано.
- Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В игре первого круга ростовчане победили со счетом 1:0.
- В последний раз красно-белые выигрывали в Ростове-на-Дону в 2013 году.