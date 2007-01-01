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    Хохлов – о матче с «Краснодаром»: «Динамо» играло против лучшей команды РПЛ на данный момент»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер» поделился впечатлениями после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Бело-голубые упустили победу за три минуты до конца основного времени встречи. Специалист считает, что динамовцы противостояли лучшей команде лиги.

    – Результат соответствует тому, как развивались события на поле?

    – Так тяжело говорить. Спросите у меня, я скажут нет. У «Краснодара» – они скажут тоже нет. Обидно, что нам немного не хватило силенок чтобы, забрать три очка.

    – Команда физически устала в концовке?

    – Физически, естественно, подустала, потому что тот прессинг, тот объем работы, который предполагался, чтобы не дать «Краснодару» свободного пространства, был выполнен от и до. Может быть, излишне прижались назад. Но когда времени остается меньше и меньше, команда волей-неволей садится в оборону глубже. И одной зоной, которой «Краснодар» сумел воспользоваться.

    – Но в целом вы довольны игрой команды? Ввиду этого матча, можно смотреть с оптимизмом в будущее?

    – Да не только от этого матча. И предыдущим матчами были довольны. Но нам нужны три очка. На мой взгляд, мы играли с лучшей командой РПЛ на данный момент. И мы не уступили.

    После 23-х туров москвичи занимают 13-е место в турнирной таблице, «Краснодар» располагается на третьей строчке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      Опускатель коняжек 41 минуту назад

      Поэтому они не побеждают или побеждают на последних минутах при помощи пенальти? В следующем туре увидим насколько Краснодар готов...

      0
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      Рейтинг: +2272

      Yev 53 минуты назад

      Значит, если бы Динамо всё-таки выиграли у Быков, то они бы были лучшие из лучших? Скромнее надо быть

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