Mirror: «МЮ» заявил Погба, что не продаст его летом и готов сделать француза капитаном в следующем сезоне

Это ты, Уле, погорячился!
«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде полузащитника Поля Погба.
По информации The Mirror, клуб по инициативе главного тренера Уле-Гуннара Сульшера готов предложить французу капитанскую повязку в следующем сезоне, чтобы показать, насколько ценит футболиста.
Кроме того, «МЮ» сообщил 26-летнему игроку, что не продаст его в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Реала».
Также «Юнайтед» намерен провести с хавбеком переговоры по новому долгосрочному контракту.
- В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт француза рассчитан до июля 2021 года с возможностью продления еще на год.