Mirror: «МЮ» заявил Погба, что не продаст его летом и готов сделать француза капитаном в следующем сезоне

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде полузащитника Поля Погба.

По информации The Mirror, клуб по инициативе главного тренера Уле-Гуннара Сульшера готов предложить французу капитанскую повязку в следующем сезоне, чтобы показать, насколько ценит футболиста.

Кроме того, «МЮ» сообщил 26-летнему игроку, что не продаст его в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Реала».

Также «Юнайтед» намерен провести с хавбеком переговоры по новому долгосрочному контракту.