Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Mirror: «МЮ» заявил Погба, что не продаст его летом и готов сделать француза капитаном в следующем сезоне

    «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить в команде полузащитника Поля Погба.

    По информации The Mirror, клуб по инициативе главного тренера Уле-Гуннара Сульшера готов предложить французу капитанскую повязку в следующем сезоне, чтобы показать, насколько ценит футболиста.

    Кроме того, «МЮ» сообщил 26-летнему игроку, что не продаст его в летнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны «Реала».

    Также «Юнайтед» намерен провести с хавбеком переговоры по новому долгосрочному контракту.

    • В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт француза рассчитан до июля 2021 года с возможностью продления еще на год.

    Источник: The Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12386

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Это ты, Уле, погорячился!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68276
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru